تعرض 4 أشخاص بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كسور مختلفة في انقلاب سيارة كانت تقلهم بمنطقة حاجر الضبعية غرب مدينة الأقصر.

إصابة 4 سيدات في انقلاب سيارة بترعة بالأقصر

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بعد انحراف إطاراتها بترعة على طريق حاجر الضبعية، ما أدى إلى إصابة من بداخلها.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 4 أشخاص

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين إصابة كل من: زينب. ع.أ 50 سنة - كسر بالضلوع، يمنى.ع.أ 50 سنة - كسر بالساق الأيمن.

كما أصيب أيضا جراء الحادث كل من: ألفت.س.م 45 سنة - كسر بالقدم اليسرى، منال.م.أ 40 سنة - كسر بالحوض.

نقل المصابين لمستشفى حورس وتحرير محضر، وقامت سيارات الإسعاف على الفور بنقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت غرب مدينة الأقصر.

وحررت الشرطة المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

كما لقى شخص حتفه وتعرض ثلاثة آخرين للإصابة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى اشتعالها، بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مدير مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ما أدى إلى اشتعالها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الغنيمية التابعة لمركز ادفو.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج اللازم، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص ومصرع شخص آخر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

كما تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وجار رفع آثار الحادث حتى لا يعيق الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.