مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

لقي شخص حتفه وتعرض ثلاثة آخرين للإصابة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى اشتعالها، بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مدير مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ما أدى إلى اشتعالها بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية الغنيمية التابعة لمركز ادفو.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقى العلاج اللازم، حيث أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص ومصرع شخص آخر تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

كما تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران وجار رفع آثار الحادث حتى لا يعيق الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حبس تشكيل عصابي سرق شقة رجل أعمال بالخصوص في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالخصوص، بحبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين كانوا وراء سرقة شقة أحد رجال الأعمال بمنطقة الخصوص، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، حيث سرقوا محتويات الشقة وتم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من أحد رجال الأعمال بدائرة القسم باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مسجلين خطر سرقات، ولهم معلومات جنائية، حيث تسللوا إلى شقة المبلغ خلال وجوده في عمله واستولوا على أجهزة كهربائية وملابس.

وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم استدعاء المبلغ وتعرف على المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وعمل صحيفة حالة جنائية لبيان القضايا المطلوبين فيها.