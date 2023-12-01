عاجل
مصر تدين انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة ضياء رشوان يكشف حقيقة وصول القصف الإسرائيلي لغزة إلى مصر (فيديو)
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إدارة المرور تفحص 50 سائقا خلال حملاتها على الطرق السريعة

فحص السائقين
فحص السائقين

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (208) دراجة نارية مخالفة.


وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20952) مخالفة مرورية متنوعة.

 

وفى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين ايجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل أحالت النيابة العامة عاملا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة إنهاء حياة شقيقه وزوجته طعنا في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشادة نشبت بين الشاب المتهم، 36 سنة وشقيقه الأكبر، 55 سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي سدد خلالها المتهم عدة طعنات بالسكين في جسد أخيه ثم طعن الزوجة التي طالبت الجيران بالتدخل لتلحق بزوجها وفر هاربًا.


وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية ببولاق الدكرور تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور على جثتي عامل وزوجته مصابين بطعنات متفرقة عدة بجسديهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواد متعلقة

سقوط 18 بلطجيا وملاحقة 18 هاربا .. جهود الداخلية خلال يوم

حملات مكثفة بالمحافظات لضبط التشكيلات العصابية

الداخلية تنفذ 58 ألف حكم قضائي خلال يوم

سقوط 270 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

خبر يقود الداخلية لضبط 4 لصوص بالخصوص

سكر مجهول وغالي.. الداخلية تضبط صاحب مصنع بالمرج

بحجة القروض.. سقوط سيدة لقيامها بالإستيلاء على بيانات عملاء إحدى الشركات

ضبط 113 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
الجريدة الورقية