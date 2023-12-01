إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين للجنايات

قررت جهات التحقيق، إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التلاعب والإتجار في النقد الأجنبي والعملات المزورة في المقطم، إلى المحاكمة الجنائية.

تعود بداية الواقعة عندما تعرف مواطن على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية.

واتفق معه على، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.