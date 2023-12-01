الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد بدير يشارك في الانتخابات الرئاسية من بيروت

أحمد بدير
أحمد بدير

شارك الفنان الكبير أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالسفارة المصرية في بيروت بلبنان، حيث مقرر ان يستمر التصويت حتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر.

 

كانت آخر أعمال الفنان أحمد بدير، فيلم مرعي البريمو، يشارك في بطولته كل من النجم محمد هنيدي، نانسي صلاح، وآخرين.

 

أحمد بدير

تفاصيل فيلم مرعي البريمو


فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

 

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

أحمد بدير

مواد متعلقة

فيلم أبو نسب الأكثر بحثًا .. «جوازة تحت تهديد السلاح"

موعد جديد لانطلاق عرض «البيت بيتي 2»

ثلاثة نجوم يبدأون تصوير فيلم «الهوى سلطان»

شاهد البوستر الرسمي لفيلم «عادل مش عادل»

محمد رمضان وعمرو أديب.. صلح بجهود سعودية

أفلام مصرية مشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

موعد انطلاق عرض فيلم عادل مش عادل

ياسمين صبري وآمال ماهر آخرهن .. نجمات طالتهن شائعات الزواج
الجريدة الورقية