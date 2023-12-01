جراتان الدجاج بالبروكلي والبشاميل .. المقادير وطريقة التحضير

تفضل الأمهات تحضير الأطباق الرئيسية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن لتفيد صحة ابنائها وافراد أسرتها.

ويحتوي البروكلي على كميات كبيرة من الألياف، التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن.

واليوم نقدم لكٍ وصفة من الأطباق الرئيسية الشهية ، حضري جراتان الدجاج بالبروكلي والبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة.

من الأطباق الرئيسية الشهية والمنوعة المكونات، جربي تقديم وصفات بالفرن لذيذة وطيبة بمذاق صلصة البشاميل الطيبة، واستمتعي بوجبة شهية وتستحق التجربة من موقعنا

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (مقطع مكعبات متوسطة الحجم)

- البروكولي : 2 رأس (مقطع زهرات / مسلوق نصف سلقة)

- صلصة البشاميل : 2 كوب (جاهزة)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي مكعبات الدجاج في وعاء للخلط، وأضيفي الثوم، والفلفل الأسود، والملح، والبروكلي، وصوص البشاميل، ونصف كمية جبن الشيدر، والبارميزان.

اخلطي المكونات جيداً باستخدام ملعقة.

ضعي خليط الدجاج والخضار والبشاميل في صينية مناسبة للفرن.

انثري الكمية المتبقية من الأجبان على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج تماماً، ويتحمر الوجه.

قدمي جراتان الدجاج ساخناً.