سفير مصر بالكويت: الجالية المصرية تُسطر ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية

أكد أسامة شلتوت، سفير مصر ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت، أن الإقبال على العملية الانتخابية في تزايد مع تنوعها من جميع فئات الجالية "شباب وسيدات وكبار السن".

وأكد شلتوت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اختيار أرض المعارض؛ لتكون مقرا انتخابيا؛ جاء مناسبا لاحتواء الأعداد الكبيرة التي جاءت للتصويت وسط أجواء احتفالية ووطنية.

وتابع "استمرار العملية الانتخابية، بصورة جيدة، وقال إن إقبال المواطنين المصريين في الكويت، على التصويت، في تزايد مستمر منذ فتح باب التصويت بالتاسعة صباحا "بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الكثير من أبناء الجالية المصرية بالكويت يصطحبون أبنائهم من الأطفال خلال التصويت لتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية في الانتخابات التي من خلالها يحدد مستقبل الوطن خلال المرحلة القادمة.

ووجه السفير المصري، الشكر والتحية للشرطة الكويتية؛ لقيامهم منذ الصباح بتأمين المقر الانتخابي من الخارج وتواجدهم؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).