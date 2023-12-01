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الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بدء العمل في كوبري مشاة بقرية بلقطر الشرقية في البحيرة

بدء العمل في الكوبري
بدء العمل في الكوبري

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والإلتقاء بهم، للوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ كوبرى مشاه بقرية بلقطر الشرقية بابو حمص وذلك استجابة لطلبات المواطنين ولتيسير تنقلاتهم خصوصا اطفال المدارس الذين يتحملون مشقة كبيرة أثناء ذاهبهم الى مدارسهم حيث سيؤدى كوبرى المشاه الى راحتهم وتوفير الوقت .

ياتى ذلك فى إطار الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

الجريدة الورقية