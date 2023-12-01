الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يخطف إنبي بهدف قاتل ويعود لطريق الانتصارات في الدوري

مباراة المصري وإنبي
مباراة المصري وإنبي

عاد فريق المصري البورسعيدي لطريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على إنبي بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستاد برج العرب لحساب الجولة السابعة من الدوري.

افتتح غيلاس غناوي التسجيل لفريق المصري في الدقيقة 36 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب أحمد أمين أوفة من إدراك هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 50.

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وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب ميدو جابر من اقتناص هدف الفوز للمصري وخطف النقاط الثلاثة للمباراة وينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

بدأ فريق المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمي : محمود جاد.

الدفاع : كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور ، عمرو السعداوي .

الوسط : عمرو موسي ، حسن على ، محمود حمادة ، إلياس الجلاصي .

الهجوم ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف.

بهذا الانتصار رفع فريق المصري رصيده إلى النقطة 12 ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز العاشر بجدول الدوري.

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