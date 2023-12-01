وجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الشكر إلى "كيتا كليم" أمين عام المنظمة البحرية الدولية على التعاون الذي تم بين الأكاديمية كممثل لجامعة الدول العربية بالمنظمة البحرية الدولية.

وأشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع والذي تولى فيها "كيتا كليم" المنظمة البحرية من سنة 2016 إلى 2023، والتي تمثلت في إطلاق برامج بناء قدرات للدول العربية وإنشاء رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، فضلا عن إنشاء المركز العربي، مشيرا إلى أن كل هذا الإنجازات جاءت في مصلحة الدول العربية، كما تتطلع الأكاديمية للتعاون مع مستر كيتا كليم في الفترة القادمة.

المنظمة البحرية الدولية: الأكاديمية العربية من أفضل الجامعات بمجال التعليم والتدريب البحري

المنظمة البحرية الدولية: الأكاديمية العربية من أفضل الجامعات بمجال التعليم والتدريب البحري

وأبدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إعجابه بالأكاديمية كأحد النماذج الناجحة على مستوى العالم والمتخصصة في مجال التعليم والتدريب البحري، علما بأنه زار الأكاديمية في عام 2018، مؤكدا أنها من أفضل الجامعات التي زارها على مستوى العالم والمتخصصة في مجال التعليم والتدريب البحري.

ووجه الأمين العام، الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، على العرض الذى قدمه رئيس الاكاديمية داخل المنظمة البحرية الدولية اثناء لجنة السلامة البحرية رقم 106 في نوفمبر 2022، والذي استعرض فيه "عبدالغفار" الإستدامة الخاصة بالأكاديمية وتنفيذها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.