الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

في الهجوم:  احمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا

الجريدة الورقية