دجاج محشي بالبرغل في الفرن .. المقادير وطريقة التحضير

يعد البرغل من حشوات الدجاج المحشي الطيبة والمميزة وخاصة على مائدة العزومات، لتقديم وجبة غذائية مميزة لأفراد الأسرة.

وتحتوي الدجاج على فوائد عديدة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري دجاج محشي بالبرغل في الفرن على خطى المطاعم.

المقادير

- الدجاج : دجاجة (كاملة ونظيفة)

- الزبدة : 50 غم (مقطعة مكعبات)

- برغل : نصف كوب (خشن أبيض مغسول مصفّى)

- البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)

- الليمون : 1 حبة (مقطع أرباع)

- ورق غار : 1 ورقة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : ثلاث أرباع الكوب

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في قدر على النار، حمّي زيت الزيتون، وأضيفي البرغل والماء الساخن، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، واتركي البرغل حتى يغلي، ثم خففي النار حتى النضج.

انقلي البرغل الناضج في طبق، ثم احشي الدجاجة بالبرغل حتى تمتلئ.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن بزيت الزيتون وضعي قطع الليمون في قاع الصينية.

اربطي حواف الدجاجة جيداً بواسطة خيط طبخ.

ضعي الدجاجة في الصينية المحضّرة، ثم أضيفي على جوانب الدجاجة قطع البصل، وورق الغار، ونكّهي برشّة من الملح، والفلفل الأسود، والهيل المطحون، والبابريكا، وادهني وجه الدجاجة بالزبدة، وصبّي نصف كوب من الماء.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تمام نضج الدجاج لحوالي 60 دقيقة، ثم قدميه ساخناً.