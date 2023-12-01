يتوافد منذ الصباح الباكر أبناء الجالية المصرية بالسعودية، على مقر السفارة، بعد وصولهم بأتوبيسات من اماكن بعيدة مترامية الأطراف بالمملكة رافعين أعلام مصر، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة فى يومها الأول .

وتشهد السفارات المصرية في السعودية كثافة من قبل قدوم الناخبين المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث حرص ابناء مصر بالمملكة على المشاركه في هذا العرس الانتخابي الكبير.

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

في اول يوم تصويت.. كثافة في اعداد المصريين بالسعودية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية





يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.





وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.





وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .