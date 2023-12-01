الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

استمراراً لخدمات المبادرات الرئاسية « ١٠٠ مليون صحة» المقدمة على مستوى المحافظات سيبدأ تفعيل مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تتضمن أربعة أنواع من مرض السرطان ( سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم).

تفعل المبادرة في ١٥ وحدة صحية على مستوى محافظة البحر الأحمر بجميع الإدارات الصحية وتقدم كل خدمات المبادرة بالمجان لجميع المواطنين على أن تبدأ تقديم خدمات المبادرة في الوحدات الصحية ابتداء من ٤ ديسمبر ٢٠٢٣م.

يشرف على أعمال المبادرة الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية ودكتورة بسمة يحيي منسق مبادرات بالمديرية.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على توفير كل سبل الدعم والإمكانيات وتذليل كل العقبات التي تواجه منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمنتفعين.

كما أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن حملة " 100 يوم صحة " حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة الساحلية، حيث قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 146087 مواطنا منذ انطلاقها في الخامس والعشرون من يونيه الماضي حتى الآن.

مشيرا أن هذه الحملة تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

كما أوضح الدكتور عمرو عادل عبدالعال منسق المبادرة بالمحافظة ومدير إدارة المستشفيات أن آلية العمل في الحملة بدأ من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة من ١٨ عاما فيما فوق ويتم إدخال بياناته على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة، مشيرا أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتي تسعى للتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية محددة تصل إلى ١٠٠ يوم آخر.

ومن ناحية أخرى، ناشد الدكتور إسماعيل العربي جميع المواطنين بمدن المحافظة بالتوجه إلى أقرب مكان لتلقي الخدمة الطبية والاطمئنان على الصحة العامة، موجها بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتقديم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابته والمتنقلة والقوافل الطبية.

يذكر أن الحملة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات، وتقدم خدمات الحملة من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية وكذلك تتواجد مراكز الكشف المتنقلة في النادي الاجتماعي وشاطئ العائلات بمدينة الغردقة.