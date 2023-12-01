الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

خبر يقود الداخلية لضبط 4 لصوص بالخصوص

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول خبر يفيد سرقة مسكن بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبالفحص نجح رجال المباحث في تحديد المتهمين وضبطهم وإعادة المسروقات.


بالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 23/11/2023 لقسم شرطة الخصوص من (مقاول) بإكتشافه سرقة (بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس) من داخل الشقة سكنه بدائرة القسم. 


وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة القسم).

 

 وبمواجة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المسروقات وقرر أنها خاصته وإتهم سالفى الذكر بإرتكاب الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .
 

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