وزير النقل يلتقي الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن

واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل سلسلة اجتماعاته المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل البحري وذلك على هامش مشاركته في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO )، حيث التقى الوزير مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، والذي تنتهي فترة رئاستة للمنظمة بنهاية هذا العام وذلك بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري .

المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في بداية اللقاء قدم وزير النقل الشكر للأمين العام للمنظمة على التعاون الكبير بين وزارة النقل والمنظمة البحرية الدولية خلال فتره توليه مسئولية الأمين العام مشيرا الى إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية، مضيفا أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا، مشيدا بدورها في تحقق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.معربا عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظمةحيث أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية من أكثر من ستين عاما، وهي عضو بالمجلس التنفيذي بالمنظمة من أكثر من أربعين عاماً وتضع نصب أعينها الأهداف الرئيسية للمنظمة سواء المتعلقة بالأمن، والسلامة البحرية، وحماية البيئة أو تسهيل التجارة وبناء القدرات البشرية .

وأكد الوزير على على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لزيادة الدخل القومى حيث تشهد كافة الموانئ المصرية حاليا عمليات تطوير شاملة سواء في البنية التحتية وإنشاء المحطات والأرصفة وكذا إنشاء موانئ جديدة وتطوير الأسطول التجاري وذلك بهدف تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات

كما اشاد كيتاك ليم بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها منظومة النقل البحري في مصر مؤكدا على ثقته الكبيرة بتطور الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة