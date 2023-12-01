سكر مجهول وغالي.. الداخلية تضبط صاحب مصنع بالمرج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على أحياء المحافظة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.





ونجحت الأجهزة المعنية فى ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدوت ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمرت نيابة الجيزة، حبس مالك ثلاجة لاتهامه بحيازة لحوم مجهولة المصدر في الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن مالك الثلاجة ضبط بحوزته كمية من اللحوم، مجهولة المصدر، حيث اعترف بحيازتها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة تفيد إدارة أحد الأشخاص، لثلاجة لحفظ اللحوم دون ترخيص في العمرانية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مسؤولي الطب البيطري، تم مداهمة الثلاجة وضبط مالكها، وعثر بحوزته على أطنان لحوم متنوعة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



