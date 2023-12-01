انقلاب سيارة تحمل ببراميل زيت على طريق "مصر - إسكندرية"

شهد طريق مصر - إسكندرية الزراعي بالمنوفية، انقلاب سيارة محملة ببراميل الزيت، إثر انفجار أحد الإطارات، وتسبب الحادث في شلل مروري، وانقلت رجال المرور بالأوناش للتعامل مع السيارة المنقلبة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالزيت، على طريق مصر - إسكندرية الزراعي بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتسبب في شلل مروري.



وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وعثر على سيارة منقلبة وبها انفجار في أحد الإطارات، وتم إزالته بواسطة سيارة ونش، والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وغطى الزيت المسكوب الطريق، وأسفر عن تعطل جزئي في الحركة المرورية، وتواجد قوات الأمن على جانبي الطريق للعمل على حل الأزمة.

ودفعت قوات قوات الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء، تجنبًا لوقوع حريق أعلى الطريق، نظرًا لقابلية الزيت المسكوب للاشتعال.