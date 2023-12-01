جامعة الأقصر تستضيف اللقاء التثقيفي لمجالس اتحادات طلاب جامعات صعيد مصر

شهدت جامعة الأقصر انطلاق فعاليات اللقاء التثقيفي لمجالس اتحادات طلاب جامعات صعيد مصر، بعنوان دور الطالب الجامعي في العملية الانتخابية؛ تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة، برعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

عقد اللقاء بحضور السيد رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والفنان طارق الدسوقي، والسادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوفود من الجامعات المشاركة بإقليم الصعيد.

وأقيم على هامش الفعاليات لقاء للشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، بطلاب الجامعة والجامعات المشاركة.

وحث الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني مشددًا على أهمية نشرهم الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية وإثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في انشائها.

أضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية وبكل شفافية ومسئولية.