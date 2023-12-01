قصور الثقافة تواصل فعاليات "أنت الحياة" بجنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة .

تواصلت فعاليات اليوم الجمعة ، من قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، بمحاضرة تثقيفية بعنوان "دور المراة فى المشاركة فى الإنتخابات" ألقتها الدكتوره نها الحسينى مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، تحدثت خلالها عن حقوق المرأة السياسية ، وحق المرأة فى التصويت فى جميع الإنتخابات ، وان المرأة نصف المجتمع ، وأن المرأة الأهلية الكاملة للقيام بالحقوق السياسية بالتساوى مع الرجل دون تمييز .

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله ، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمدفريج ، وإشراف فنى أمانى عبد الفتاح.

حيث واصلت ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "الرسوم المتحركة" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحي،فعالياتها لتعليم المشاركين كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصري، تلاها تواصل ورشة المواهب ، للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال.

واختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان "المشروعات التنموية بجنوب سيناء" إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، وتناولت المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.

حضر الفعاليات الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة، ويذكر أن فعاليات المبادرة تختتم غدأ السبت بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء .

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