الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف غموض تعرض شقة رجل أعمال للسرقة بالخصوص

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، في كشف غموض تعرض شقة أحد رجال الأعمال للسرقة بمنطقة الخصوص.

 

تفاصيل ضبط أطنان من السكر قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط 11 ألف قضية تسول بالشوارع خلال نوفمبر

 

اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.

 

بأسلوب النشل.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين لسرقة متعلقات المارة

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – من بينهم عميل سىء النية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"  وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتفى محمول "من متحصلات نشاطهم"- سيارة "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال محاولتهم إرتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارت، عثر بحوزتهم (كوريك - مفتاح عجل)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

إحالة أوراق صنايعي للمفتي لاتهامه بإنهاء حياة عامل بالقليوبية

إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي لإنهائهم حياة شاب في القليوبية

تعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء.. كيف خطط أربعة مجرمون لإنهاء حياة شاب بنها ؟

حبس ديلر مخدرات كفر شكر لقيامه بالإتجار في الحشيش والهيروين 

اعترافات المتهم بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال ببنها

حبس حارس أمن وزوجته سرقا مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل
الجريدة الورقية