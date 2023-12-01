كشف غموض تعرض شقة رجل أعمال للسرقة بالخصوص

نجحت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، في كشف غموض تعرض شقة أحد رجال الأعمال للسرقة بمنطقة الخصوص.

اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.

بأسلوب النشل.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين لسرقة متعلقات المارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – من بينهم عميل سىء النية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتفى محمول "من متحصلات نشاطهم"- سيارة "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال محاولتهم إرتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارت، عثر بحوزتهم (كوريك - مفتاح عجل)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.