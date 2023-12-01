الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس لصوص بالوعات الصرف الصحي بمدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة

قررت نيابة مدينة نصر، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بالوعات الصرف الصحي في نطاق مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بالوعات الصرف الصحي بأسلوب الخلع باستخدام الأدوات حيازتهم، وأقروا بسرقة الباب الحديدي من أحد العقارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

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