الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انتهاء التصويت باليوم الأول للانتخابات الرئاسية في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في كل من نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لعاصمة كل دولة.

وشهدت اللجان الفرعية فى الدول الأربع- والتي فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا - إقبالا من جانب المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابي. 

 

وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، عن انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بحضور العديد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء اليابان إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو طوال يوم الجمعة للمُشاركة فى الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

 

وجددت السفارة دعوتها للسادة المواطنين من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت وبعد غد الأحد ٢ و٣ ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة ٩ص وحتى ٩م بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق.

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