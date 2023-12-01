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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعدام طن ونصف أغذية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت  إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية  , تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية  للطب الوقائى  حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحةبالدقهلية  أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 189 محضراً و سحب 56عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و  208 لتر ات عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 

الجريدة الورقية