إعدام طن ونصف أغذية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية , تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحةبالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 189 محضراً و سحب 56عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و 208 لتر ات عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

