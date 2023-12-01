عاجل
السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الإندونيسي: زيادة ميزانية الدفاع ضرورة لحماية البلاد من التهديدات الخارجية

وزير الدفاع الإندونيسي
وزير الدفاع الإندونيسي

أكد وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الجمعة، أن وزارته تعطي الأولوية لشراء العديد من معدات الدفاع الجوي، خاصة بعد زيادة مخصصات الميزانية التي تعد ضرورة لحماية البلاد من التهديدات الخارجية.

txt

الرئيس الإندونيسي: المأساة الإنسانية في فلسطين لا يمكن السكوت عنها

txt

الرئيس الإندونيسي: الهجوم الإسرائيلي على غزة يؤدي لارتفاع أسعار الوقود

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن سوبيانتو قوله خلال حفل تسليم ثماني طائرات هليكوبتر من طراز إيرباص H225M إلى القوات الجوية في قاعدة أتانج سينداجا الجوية في بوجور بغرب البلاد: " إننا بحاجة إلى المزيد من طائرات النقل وطائرات التزود بالوقود في الجو، لأننا لا نملكها بينما تمتلكها الدول المجاورة لنا بالفعل".

 

وأشار سوبيانتو إلى أن وجود ميزانية دفاع كافية للمعدات الدفاعية أمر مهم لضمان الاستعداد العسكري لحماية سيادة البلاد وحدودها الإقليمية من التهديدات الأجنبية.

 

وقال إنه لا يمكن لأحد أن يضمن استقرار أي بلد لأنه في يوم من الأيام، يمكن أن يندلع الصراع ويجبر الأمة على نشر أفضل مواردها لحماية أراضيها وشعبها.

 

وأشار إلى أنه "في مسائل الدفاع، الجانب الأكثر أهمية هو الاستعداد. وهذا ينطبق أيضًا على التخفيف من آثار الكوارث. لا يمكننا التحرك للبحث عن المعدات بمجرد اندلاع الحرب".

 

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد وافق أمس على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 20 في المائة حتى نهاية العام المقبل، لتحديث المعدات العسكرية للبلاد استجابة للتطورات الجيوسياسية.

مواد متعلقة

عشرات الشهداء في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي

الحرب على غزة .. طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية بمحيط المستشفى الأندونيسي

فلسطين تُعلن انقطاع الكهرباء كُليًا عن المستشفى الإندونيسي في غزة

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مُحيط مستشفى الإندونيسي في غزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي في غزة

"مستشفيات غزة تُعاني".. توقف العمل في الإندونيسي لنفاد الوقود

الرئيس الإندونيسي يؤكد دعمه لـ "COP28"
الجريدة الورقية