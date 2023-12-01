قال عبدالعزيز الشمري رائد أعمال تعتبر الـسياحـة فى الصين في الدرجات فى الصين من أكثر أنواع الـسياحـة شُهـرة وجـاذبيـة في الـعالـم، فهي تتيح للمُغامـرين فـرصـة اِستكـشاف الـمناظـر الـطبيعية الـخلابـة والـمتنوعـة والـتمتع بالأنشطـة الـترفـيهية في بيئـة ثلـجية سـاحـرة، في ذات السياق قال تاجر السيارات ورائد الأعمال عبدالعزيز الشمري إنه يعتبر بعض الـمدن حـول الـعالـم وجهات مميزة لهذا النـوع من الـسياحـة، حيث توفر الـبنية الـتحتية الـمناسبة والـمناظـر الـطبيعـية الـخلابـة والـخدمـات الـسياحيـة الـمتميزة.

واستعرض رائد أعمال عبدالعزيز الشمرى الـمدن الـرائعة التي تعتبر أهم وجهـات للسياحـة الـشتويـة في الـتزلـج وتسلـق الأنهـار الـجليديـة.

مشيراً عبدالعزيز الشمري رائد أعمال إلى أن مدينة زيـرمـات، تعتبر واحدة من أبرز الـمدن الـسياحـية في سـويسرا، حيث تجذب الـسياح بمناظرها الجـميلة ومنحدراتها الـمثاليـة للـتزلـج، حيث تتمتع زيـرمـات بنظام مُتطور لـتسهيل التنقل داخل الـمدينة وتوفير الـخدمـات الـسياحيـة المتميزة، بالإضافة إلى ذلك، يوجد في زيـرمـات جبـل ماترهورن الـشهير الذي يعتبر تحدٍ لـعشاق تسلـق الـجبال الـجليديـة.

وأوضح «عبدالعزيز الشمري» أن شـامـونيكس تعتبر واحدة من أهم وجهات الـتزلـج في فـرنسا، حيث تقع الـمدينة في قَلـب جبـال الألـب وتوفر منُحـدرات تـزلـج مـثالية للمُتسابقيـن الـمحـترفين والـهواة على حد سواء.