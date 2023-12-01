امرأة لوط.. زوجة نبيّ وماتت مع الكفرين

نساء في القرآن الكريم

ضمن سلسلة نساء في القرآن الكريم، كانت امرأة نوح من النساء الطالحات التي حدثنا عنها الله سبحانة، وتليها امرأة لوط وهي زوجة النبي لوط، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في عدة آيات، لعل أهمها قوله تعالى:

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مَا كَانَا يَعْمَلَانِ} [التحريم: 10]

نساء في القرآن الكريم





في هذه الآية، يضرب الله تعالى مثلاً للكافرين بامرأة نوح وامرأة لوط، اللتين كانتا زوجتين لنبيين صالحين، ولكنهما لم يؤمنا برسالته، فخانتهما أعمالهما الصالحة، ولم تنفعهما في يوم القيامة.

وقد ورد ذكر امرأة لوط في القرآن الكريم في عدة آيات أخرى، كلها تشير إلى عدم إيمانها، وعدم نجاتها من عذاب الله في الدنيا، ففي سورة هود، يقول الله تعالى:

{فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ} [هود: 81]

أي أن الله تعالى أمر لوطًا أن يخرج من المدينة مع أهله، ولكن زوجته ستبقى في المدينة، وستصيبها نفس العقوبة التي ستصيب قومها.

وفي سورة النمل، يقول الله تعالى:

{فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: 57]

أي أن الله تعالى أنقذ لوطًا وأهله من العذاب، باستثناء زوجته، التي كانت من المذنبين، ولذلك لم تنجُ من العذاب.

وهكذا، فإن امرأة لوط هي زوجة نبيّ ومثال للكفر، فقد خانت زوجها، ولم تؤمن برسالته، فكانت من المذنبين، ولم تنجُ من عذاب الله.