600 طالب وطالبة يشاركون بمعسكر الخدمة العامة بجنوب الوادي



اطلع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الجمعة، على فعاليات معسكر طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة للخدمة العامة.

بحضور الدكتور عبدالحق سيد عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد همام الأستاذ المساعد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والأستاذ عادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة ومديرى عموم الإدارة الهندسية والأمن والعلاقات العامة وذلك بمشاركة 600 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بالكلية.

أشاد رئيس الجامعة بالعمل التطوعي لطلاب الكلية والخدمة العامة التي نفذوها من أعمال نظافة وتزيين والذي يعكس الوعي لدى طلاب الجامعة بالخدمة العامة داخل الجامعة.

وأضاف أن الهدف من هذه المعسكرات هو مشاركة طلاب الجامعة في خدمة أماكنهم والرقي بحامعتهم.

وقال الدكتور عبدالحق سيد عميد الكلية والمشرف على المعسكر أن المعسكر يقام سنويًا لأنشطه الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشمل المنطقة بين بوابتي الجامعة الرئيسية وبوابة المساكن في مسافة تتجاوز 3 كم مضيفا أن المعسكر يستمر لمدة يومي الجمعة والسبت وكان قد أقيم في الأسبوع الماضي لمدة يومين أيضًا.