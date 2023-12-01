موتسيبي: نقل مقر "كاف" دليل أهمية العاصمة الإدارية الجديدة ودور مصر الرائد بأفريقيا

أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الأتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن سعادته بهذا الاتفاق، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإلى المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي، "أن مقر الاتحاد في مصر منذ إنشائه في خمسينيات القرن الماضي، قائلا: "أن رغبتي دائما هي استمرار بقاء مقر الكاف بمصر، ويجب أن يظل دائما فى مصر، وإنشاء مقر جديد للاتحاد شرق القاهرة، ينبع من تقدير الاتحاد لأهمية العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للشعب المصرى، على ما قدمه طوال الأعوام الماضية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة السيد باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدان يضم عدد من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الافريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الافريقية.

