أشرف صبحي: نقل مقر الكاف للعاصمة الإداربة يؤكد أن مصر دولة المقر هي قبلة إفريقيا والعالم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى العاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة تأتي طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة المصرية، تأكيدا على أن مصر دولة المقر وهي قبلة افريقيا، حيث أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الافريقية.

واشاد بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الافريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في كافة المنافسات التي تُلعب تحت مظلة الاتحاد الافريقي، وهذا ما شاهدنا فى الآونة الأخيرة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، أن المقر الجديد للاتحاد الافريقي والمزمع اقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى اهتماما كبيرا بالرياضة الافريقية وتطويرها.

وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدماً نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، مشيراً إلى التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات انشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.

أوضح أن وجود مقر الكاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس صورة حرص الاتحادات الرياضية القارية التى تستضيف مقراتها مصر على مواكبة التطور الذى تشهده البلاد ، حيث من المقرر إقامة المقر وفق أحدث النظم التكنولوجية والهندسية، معرباً عن سعادته بوجود مقر جديد للكاف بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة السيد باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 20 فدان يضم عدد من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الافريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الافريقية.