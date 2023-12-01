الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الروسي: كييف خسرت أكثر من 125 ألف جنديا و16 ألف قطعة سلاح خلال ستة أشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ، اليوم الجمعة ، إن كييف فقدت أكثر من 125 ألف جندي و16 ألف قطعة سلاح على مدى ستة أشهر من ما يسمى بالهجوم المضاد، في حين أن إمدادات الأسلحة الغربية وأنشطة التعبئة في أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى زيادة خسائر الجيش الأوكراني.

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ونقلت وكالة تاس الروسية عن شويجو قوله في مؤتمره مع القادة العسكريين الروس "إن التعبئة الشاملة في أوكرانيا، وإرسال الأسلحة الغربية والتزام القيادة العسكرية الأوكرانية بالاحتياط الاستراتيجي للقتال، لم تغير الوضع في ساحة المعركة. ولم تؤدي هذه الأعمال اليائسة إلا إلى زيادة الخسائر في صفوف وحدات الجيش الأوكراني.وأنه بعد ستة أشهر من الهجوم المضاد، فقد الجيش الأوكراني أكثر من 125 ألف جندي و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".

 

وتابع شويجو إن المجموعات القتالية الروسية تلحق أضرارا فعالة وقوية بالقوات الأوكرانية من خلال القوة النارية، مما أدى إلى تقليص القدرات القتالية للجيش الأوكراني بشكل كبير.

 

وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات الروسية "تعمل بكفاءة وحسم، وتكتسب مواقع أفضل وتوسع مناطق سيطرتها في جميع الاتجاهات".

 

وأضاف :"سنواصل القيام بعمليات دفاعية نشطة وبناء الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة".

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