الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه لتجدد العمليات العسكرية في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة عن أسفه لتجدد العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجاء في تغريدة لجوتيريش عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،"يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة".

وتابع "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي كان قد تم التوصل إليها"، مضيفا أن "العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".

وكانت إسرائيل قد بدأت في قصف جوي ومدفعي على قطاع غزة صباح اليوم .