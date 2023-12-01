في يومه العالمي.. طرق انتقال عدوى مرض الإيدز

يحتفل العالم في 1 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمرض الإيدز، وذلك بهدف التوعية بهذا المرض الناتج عن فيروس نقص المناعة البشري، الذي ينتقل من شخص لأخر عن طريق العدوى من خلال الاتصال المباشر.

ولا ينتقل مرض الإيدز بين الأشخاص من خلال الهواء أو النفس أو الأحضان، ولكن له طرق مختلفة في انتقال العدوى بالفيروس.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، طرق انتقال العدوى بمرض الإيدز.

طرق العدوى بمرض الإيدز

من الممكن أن ينتقل فيروص نقص المناعة البشري "الإيدز"، عن طريق العلاقة الزوجية.

استخدام الحقن والسرنجات من شخص لأخر.

مشاركة الأدوات الشخصية بين عدة أشخاص.

نقل الدم.

ينتقل الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل أو من خلال الرضاعة الطبيعية.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

الحمى، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والطفح الجلدي، والتهاب الحلق، وتورم العقد اللمفية، والإسهال، وفقدان الوزن، والسعال، والتعرق الليلي، والتهاب الرئة، والهربس.