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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي…. يتساءل عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال رابط وفرته وزارة التضامن الإجتماعي للمواطنين للتسهيل عليهم.

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رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي إمكانية معرفة التفاصيل الكاملة لمعاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي الخاصة بكل مواطن،  ومن الممكن عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: من هنا.

وقد قرر مجلس الوزراء ضم فئات جديدة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

 ويتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين

ووفرت وزارة التضامن الإجتماعي إمكانية تقديم شكاوى خاصة بمعاش تكافل وكرامة وذلك من خلال القيام باتباع بعض التعليمات الخاصة بتقديم الشكاوى فى معاش تكافل وكرامة وذلك لضمان معرفة كافة المعوقات التى تواجه المواطنين لإمكانية التعامل الفوري معاه وذلك لتوفير أعلى مستوي من الخدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإستماع لمشاكلهم ومحاولة حلها بشكل جذري.

 تقديم شكوى خاصة في معاش تكافل وكرامة لعام 2023

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: من هنا

 وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: من هنا.

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