4352 وظيفة جديدة للشباب في 10 محافظات.. تفاصيل

تلقت وزارة العمل، طلبات من 35 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 4352 وظيفة متوفرة الآن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وقالت الوزارة، إن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر ديسمبر 2023 الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وظائف جديدة بهذه المحافظات

وتتوفر فرص العمل في المحافظات التالية:- القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، ودمياط ، وبورسعيد، وسوهاج، والأسكندرية ، والغربية، والفيوم، وشمال سيناء، في تخصصات: أمن صناعي، وممرضات، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومدير مصنع، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وكانت وزارة العمل قد رصدت في تقرير لها مؤخرًا، انخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى7% خلال عام 2023، نتيجة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية،وأوضحت أن السياسات استهدفت العمل على المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

ونجحت "الوزارة" في توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.