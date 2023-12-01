إصابة فتاة بالتسمم ابتلعت قرص لحفظ الغلال بجزيرة شندويل

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي فتاة في بداية العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل مصابة بحالة تسمم إبتلعت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ أثناء قيامها بتجهيز الغلال لحفظها وجرى حجزها بقسم الباطنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج بوصول "حنان . ا . ا . ا" 21 سنة لا تعمل - ومقيمه دائرة المركز مصاباً حالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقها "محمد . ا . ا . ا" 31 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة بالمنزل وحال قيامها بتجهيز الغلال لحفظها وضعت قرص الحفظ بفمها فإبتلعته بطريق الخطأ مما أدي لإصابتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .