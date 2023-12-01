الأمن يحرر صاحب شركة في بولاق الدكرور اختطفه 3 أشخاص داخل توكتوك

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص لاختطافهم صاحب شركة توريدات داخل مركبة توك توك بسبب خلافات مع مندوب مبيعات، ونجح رجال الأمن في تحريره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بمشاهدته لـ (3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون باصطحاب شخص عنوة داخل المركبة والانصراف مسرعين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك" ، مندوب مبيعات ، عامل – مقيمين بمحافظة الجيزة).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمان لارتكاب الواقعة وإصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة "التو ك توك" ، واحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

تحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

عقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.