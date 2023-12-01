رئيس حزب البيئة العالمي يدعو لاستراتيجية موحدة للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية

دعا الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إلى استراتيجية عالمية موحدة ومستدامة للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية حول العالم .

وقلل كامل ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) من بيروت ـ من أهمية التمويلات التي تخصص لمعالجة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية دون الوقوف على معالجة أسباب وجذور هذه المشكلة العالمية .

وأشاد بالتزام بعض الدول في العالم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها للحد من التغيرات المناخية، منتقدا في الوقت نفسه استهتار بعض الدول بعواقب التغيرات المناخية والاستمرار بالأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع كوارث بيئية خطيرة في المستقبل.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي انطلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28) في مدينة إكسبو دبي بالإمارات، الذي يفترض أن يدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.