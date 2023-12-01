سقوط مُدرس متهم بتزوير المحررات الرسمية والشهادات في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدرس لتزويره الشهادات الدراسية والمحررات الرسمية والعرفية والشهادات عبر موقع "فيس بوك" في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه).

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج متهما تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.