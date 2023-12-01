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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش وكييزا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مونزا بالدوري الإيطالي

فلاهوفيتش وكييزا
فلاهوفيتش وكييزا

يلتقي فريق يوفنتوس بنظيره مونزا مساء اليوم الجمعة على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جاتي، بريمير، روجاني.

في خط الوسط: كامبياسو، مكيني، لوكاتيلي، رابيوت، كوستيتش.

في خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.

يحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

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