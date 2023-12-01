فلاهوفيتش وكييزا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مونزا بالدوري الإيطالي
يلتقي فريق يوفنتوس بنظيره مونزا مساء اليوم الجمعة على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
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تشكيل يوفنتوس المتوقع
حراسة المرمى: تشيزني.
في خط الدفاع: جاتي، بريمير، روجاني.
في خط الوسط: كامبياسو، مكيني، لوكاتيلي، رابيوت، كوستيتش.
في خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.
يحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.