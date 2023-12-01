إصابة 5 أشخاص في مشاجرة أبناء العمومة بسوهاج

شهدت قرية بندار الكرمانية بدائرة مركز سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات فيما بينهم نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقين برش خرطوش متفرق بجميع أجزاء الجسم تعدى عليهم عامل بالضرب بسلاح ناري وإحداث الإصابات وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بدائرة المركز بسبب خلافات فيما بينهم.





نتج عنها إصابة كل من: "ر . ن" 32 سنة عامل برش خرطوش بالساق اليمنى والرأس والبطن وشقيقه "ع . ن" 27 سنة برش خرطوش بالرأس والذراعين والساقين ونجلي عمومتهما "ا . ن" 20 سنة عامل برش خرطوش بالرقبة والقدمين والساق اليسرى و"ك . ع" 18 سنة طالب برش خرطوش بالظهر وجميعهم يقيمون بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز .





وبسؤال المصابين، اتهموا "ع . ع" 34 سنة عامل يقيم بذات الناحية مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكسر في الذراع الأيسر بالتعدي عليهم بسلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات فيما بينهم.





تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .