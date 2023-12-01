النعماني يؤدي صلاة الجمعة مع طلابه بمسجد جامعة سوهاج الجديد

أدى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم شعائر صلاة الجمعة، فى مسجد الجامعة بمقرها الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور احمد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد النعماني علي حرصه الدائم علي التواصل والتفاعل بينه وبين أبنائه الطلاب، ومشاركتهم فى جميع الفعاليات والمناسبات ، الأمر الذي يساهم في تنمية مشاعر الأخوة والترابط ومد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تعتبر طلابها بمثابة أبناءها لذلك تسعى دائما لتوفير أجواء تعليمية ومعيشية على أعلى مستوى من الجودة.

وعقب الصلاة أجري النعماني حواراً أبوياً مفتوحاً مع الطلاب، حيث نصحهم بضرورة مواصلة الجد والاجتهاد و خصوصًا مع قرب امتحانات نصف العام، والحرص على رفعة شأن الجامعة وتقدمها، كما استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بكافة الموضوعات التي تخص العملية التعليمية، مؤكداً لهم أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت .

وطالب النعماني، أبناءه الطلاب بضرورة التكاتف والعمل يد واحده للوقوف بجانب الوطن والدفاع عنه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره، وذلك بعدم الالتفات و الانسياق وراء مروجي الشائعات ودعاة الفتنة، خاصة أن هناك تيارات مغرضة، الجميع يعلمها، تستهدف كل ما هو إيجابي خلال الفترة الحالية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم البالغة اليوم وهم يجدون الدكتور حسان النعماني، بينهم في مسجد الجامعة يشاركهم الصلاة ويستمع اليهم، حيث قام الطلاب بإلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، وحرص البعض منهم على التقاط الصور السيلفي، وذلك تعبيراً عن مدي حبهم وفرحتهم بهذا اللقاء.