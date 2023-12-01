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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي... يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وباقات الدفع المسبق والإضافية.

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن  لمشتركي خدمة التليفون الأرضى التى تتيحها الشركة المصرية للاتصالات من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الرابط التالي: 

https://billing.te.eg/ar-EG

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات الرقم المختصر للاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي بدءا من منتصف كل شهر في منتصف الشهر الثاني وفي حال عدم التسديد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط وعند استمرارعدم الدفع يتم منع الخط خلال مدة تصل إلى شهر.

خطوات دفع فواتير التليفون الأرضي أون لاين وفق النظام القديم

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة 

https://billing.te.eg/ar-EG

إدخال كود المحافظة

ثم إدخال رقم التليفون

الضغط على زر "أظهر الفواتير"

ثم ضع علامة صح في مربع "اختر للسداد"

ثم اضغط على زر "ادفع"الموجود أعلي الصفحة

ثم قم أضافة رقم تليفون آخر للسداد في حالة وجود أكثر من فاتورة، أدخال البريد الإلكتروني…

 وستظهر البيانات التالية: 

رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة (2023) وقيمة الفاتورة، ثم ا الضغط على  زر "سدد"

بعد الضغط على زر سدد سيطلب إدخال بيانات وسيلة السداد وهل هي بطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم الضغط على زر "سدد".

 

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