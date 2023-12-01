موعد مباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي ..والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا على مونزا مساء اليوم الجمعة على ملعب "يو باور ستاديوم"، في إفتتاح منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإيطالي الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ومونزا

تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ومونزا في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا

تذاع مباراة مونزا ضد يوفنتوس في الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإيطالي مساء اليوم، عبر قناة AD SPORTS Premium 1.