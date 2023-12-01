كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن زيادة ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه في العام الجاري 2023.

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023.

وذكر وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، وجاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.

المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة

وأكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، وتلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية المُتداخلة والتحول الرقمي.



وألمح وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.



وأكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت إتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي.

ونبه متحدث التعليم العالي إلى أن الاستثمارات والتطوير المُستمر في المستشفيات الجامعية يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

