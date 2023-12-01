وزير النقل يلتقي عددًا من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا المشاركين بالانتخابات الرئاسية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عددًا من ابناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط أجواء احتفالية كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابى الديمقراطي.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعاصمة البريطانية لندن للمشاركه في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO ) وخلال مغادرته لمقر السفارة المصرية بلندن بعد انتهاء سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالاستعدادات النهائية لمشاركة مصر في انتخابات المنظمة، وذلك مع السفير/ شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري.

أكد ابناء الجالية المصرية ببريطانيا أن مشاركتهم في التصويت فى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت المهم يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعي الشعب المصرى أمام العالم، وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الانجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد وزير النقل عن سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطى لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، مشيدًا بحرص ابناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، و بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم، مؤكدا أن ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات.