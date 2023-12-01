وزير النقل يلتقي رئيس شركة هاتشيسون العالمية لبحث التعاون في النقل البحري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع كليمنس شانج رئيس مجلس ادارة شركة هاتشيسون العالمية بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في لندن وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري

وذلك في مستهل زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستات.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية و أنه يوجد في مصر 55 ميناء بحري (18 ميناء تجاري و37 ميناء تخصصي )وانه يتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجيستيات بتطوير الموانىء البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة (شبكة القطار الكهربائي السريع ) كما أن بمصر قوة بشرة كبيرة ويتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري كما أن بمصر اراضي زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج وهو ما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج مشيرا الى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات مضيفا ان مصر تشهد تطور كبير في مجال المناطق الإقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر وحيث قامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخراً إلى الخارج .

وأشار إلى أن شركة ديمي البلجيكية جاري التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب لافتا الى التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات و بضائع عامة وصب سائل وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب .

ومن جانبه أعرب رئيس شركة هاتشيسون العالمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري خاصة مع ماتشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة

في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج مضيفا ان هاتشيسون على سبيل المثال تمتلك شركتي CKI وهاسكي واللتان تعملان في مجال الطاقة لافتا الى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري مجال الهيدروجين الأخضر وهو مارحب به وزير النقل وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصـرى للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام مشيرا الى ان إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة باولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون اكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، و الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط و الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت،

واشار وزير النقل الى ان هذا التعاون مع اكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.