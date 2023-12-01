حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصاد أداء المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات خلال عام 2023.

وشهدت المستشفيات الجامعية في مختلف الجامعات الحكومية تطورًا هائلًا خلال هذا العام 2023، وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي.

تحديث أداء المستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى إرتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023.

وأكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها 125 مستشفى جامعيًا، توفر 33 ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جاري إنشاء 33 مستشفى جامعي جديد.

ونوه وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.

وأكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية واختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة.

وأوضح أمين مجلس المستشفيات الجامعية أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الاستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

