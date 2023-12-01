سفيرة مصر بألمانيا: نتوقع زيادة المشاركة الانتخابية يومي السبت والأحد (فيديو)

أكدت سفيرة مصر بدولة ألمانيا في برلين، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في ألمانيا أكثر من رائعة، مشددة على أنها تتوقع زيادة المشاركة الانتخابية في الإجازة الأسبوعية السبت والأحد.

كلمة سفيرة مصر بألمانيا:

ووجهت سفيرة مصر بألمانيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الإجراءات التي وافتنا بها، والتكنولوجيا المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأضافت، أنه منذ بدء عملية التصويت في ألمانيا تم استقبال قرابة 4 مواطنين، وأعضاء البعثة، مشددة على أنها تتوقع الزيادة العددية علي مدار الأيام المحددة للاقتراع.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان.

ومن جانبه، أكد السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، أن عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بدأت منذ الساعة التاسعة صباحًا، مشددًا على أن هناك اليوم الجمعة هو يوم عمل في لبنان ورغم ذلك هناك مؤشرات جيدة لتوافد عدد كبير من المصريين.

سفير مصر لدى لبنان يشارك عبر “فيديو كونفرانس” في اجتماع الوطنية للانتخابات

وأضاف أنه ما تشهده لجان التصويت في لبنان وتوافر أعداد من المصريين بالخارج يعتبر علامة جيدة على مدار اليوم والأيام المقبلة لإقبال طيب، آخذًا في الاعتبار أن يوم الجمعة يوم عمل في لبنان، وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجالية المصرية في لبنان خلال الفترة الماضية، وجاءت جميع الردود من المواطنين بشكل إيجابي ومشجع.

وتابع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات الإنتاخبية من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم، والذي بدء فيها عملية التصويت.