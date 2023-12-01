مسوغات تعيين الدفعة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم

بدأت الإدارات التعليمية، فى استقبال المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، وذلك للبدء فى تسكين الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالبدء في تسكين الـ 30 ألف معلم الدفعة الاولى وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة والتوجه إلى الإدارة لاستلام العمل.

وشددت المديريات التعليمية على المعلمين التوجهين للإدارة التعليمية وتحضير مسوغات التعيين.

مسوغات تعيين مسابقة 30 ألف معلم

أصل شهادة المؤهل العالي-المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

إقرار الذمة المالية.

استمارة 103ع ح.

استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

استمارة 105 تأمين ومعاشات.

احضار إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية على سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الأولى" وتيسير الاجراءات لهم.

يذكر أنه كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا أنه سيتم الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم الدفعة الثالثة خلال شهر يناير المقبل 2024، لتعيين نحو 11 ألف و 114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18 ألف و 886 معلم مساعد مادة، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال مسابقة تعيين المعلمين في شهر يونيو المقبل 2024، لتعيين 23 ألفا و232 معلم مساعد ومعلم مساعد مادة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه على الراغبين في التقدم لمسابقة التربية والتعليم، الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن للراغبين التسجيل ضمن مسابقة التربية والتعليم 2024 من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.